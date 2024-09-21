4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 4 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 149, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 160.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2024.

Erhaltung AU (1) XF (3) VF (4)