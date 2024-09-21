PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht14 g
- Durchmesser35 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe4 Dukaten
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:19000 USD
Auktionspreise (8)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 4 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 149, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 160.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2024.
Erhaltung
VerkäuferNiemczyk
Datum21. September 2024
ErhaltungXF
Preis
41826 $
Preis in Auktionswährung 160000 PLN
