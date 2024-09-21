flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht14 g
  • Durchmesser35 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe4 Dukaten
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:19000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 4 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 149, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 160.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2024.

Erhaltung
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
VerkäuferNiemczyk
Datum21. September 2024
ErhaltungXF
Preis
41826 $
Preis in Auktionswährung 160000 PLN
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 22. März 2022
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 22. März 2022
VerkäuferStack's
Datum22. März 2022
ErhaltungXF
Preis
15439 $
Preis in Auktionswährung 15439 USD
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 22. März 2022
VerkäuferKünker
Datum22. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 19. August 2011
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 19. August 2011
VerkäuferStack's
Datum19. August 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 19. August 2009
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 19. August 2009
VerkäuferStack's
Datum19. August 2009
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 24. April 2009
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 24. April 2009
VerkäuferStack's
Datum24. April 2009
ErhaltungVF
Preis
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion CNG - 10. Januar 2005
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2005
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Goldberg - 4. Juni 2002
Polen 4 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Goldberg - 4. Juni 2002
VerkäuferGoldberg
Datum4. Juni 2002
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1711Alle Polnische MünzenPolnische Gold MünzenPolnische Münzen 4 DukatenNumismatische Auktionen