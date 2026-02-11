PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
3 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
- MetallGold (0,986)
- Gewicht10,5 g
- Reines Gold (0,3329 oz) 10,353 g
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe3 Dukaten
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:49000 USD
Auktionspreise (1)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 8240, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 42.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2018.
