flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

3 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 3 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 3 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht10,5 g
  • Reines Gold (0,3329 oz) 10,353 g

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe3 Dukaten
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:49000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 8240, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 42.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 3 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 12. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum12. Oktober 2018
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1711Alle Polnische MünzenPolnische Gold MünzenPolnische Münzen 3 DukatenNumismatische Auktionen