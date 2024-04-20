Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Doppeltaler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2656, welches bei Auktionen Münzhandlung Sonntag für 46.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2017.

Erhaltung AU (1) XF (2) VF (1)