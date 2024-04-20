flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht58,32 g
  • Durchmesser46 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDoppeltaler
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:27000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Doppeltaler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2656, welches bei Auktionen Münzhandlung Sonntag für 46.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2017.

Erhaltung
Polen Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
20267 $
Preis in Auktionswährung 19000 EUR
Polen Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Sonntag - 31. Mai 2017
VerkäuferSonntag
Datum31. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
51528 $
Preis in Auktionswährung 46000 EUR
Polen Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Möller - 1. Juni 2012
VerkäuferMöller
Datum1. Juni 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 22. Juni 2005
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1711Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen DoppeltalerNumismatische Auktionen