Doppeltaler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht58,32 g
- Durchmesser46 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDoppeltaler
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:27000 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Doppeltaler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2656, welches bei Auktionen Münzhandlung Sonntag für 46.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2017.
Erhaltung
