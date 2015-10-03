flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat". Silber (Polen, August II der Starke)

Vielfalt: Silber

Avers 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3,63 g
  • Durchmesser25 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Dukaten
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (1)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 119, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 6.100 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2015.

Erhaltung
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 3. Oktober 2015
VerkäuferNiemczyk
Datum3. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
