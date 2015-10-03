2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat". Silber (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 119, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 6.100 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2015.

Erhaltung VF (1)