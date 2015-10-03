PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat". Silber (Polen, August II der Starke)
Vielfalt: Silber
Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
- MetallSilber
- Gewicht3,63 g
- Durchmesser25 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Dukaten
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 119, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 6.100 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2015.
