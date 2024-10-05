PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
2 Dukaten 1711 "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallGold (0,986)
- Gewicht7 g
- Reines Gold (0,2219 oz) 6,902 g
- Durchmesser27 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Dukaten
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6500 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 209, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 43.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. März 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte