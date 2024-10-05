flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2 Dukaten 1711 "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 2 Dukaten 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Dukaten 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht7 g
  • Reines Gold (0,2219 oz) 6,902 g
  • Durchmesser27 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Dukaten
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Dukaten 1711 "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 209, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 43.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. März 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
3878 $
Preis in Auktionswährung 15250 PLN
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
2560 $
Preis in Auktionswährung 2400 EUR
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 17. März 2023
VerkäuferKünker
Datum17. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 10. März 2018
VerkäuferNiemczyk
Datum10. März 2018
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Chaponnière - 5. Juli 2017
VerkäuferChaponnière
Datum5. Juli 2017
ErhaltungUNC
Preis
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 30. September 2016
VerkäuferKünker
Datum30. September 2016
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Möller - 12. Dezember 2014
VerkäuferMöller
Datum12. Dezember 2014
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 14. März 2007
VerkäuferKünker
Datum14. März 2007
ErhaltungXF
Preis
Polen 2 Dukaten 1711 "Vikariat" auf der Auktion Künker - 11. März 2005
VerkäuferKünker
Datum11. März 2005
ErhaltungVF
Preis
