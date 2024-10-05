2 Dukaten 1711 "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 209, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 43.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. März 2018.

Erhaltung UNC (2) XF (5) VF (2) Erhaltung (slab) MS62 (1) Service NGC (1)