2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1641, welches bei Stack's Bowers für 9.374 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2022.

Erhaltung UNC (1) AU (4) XF (10) VF (4) Erhaltung (slab) AU50 (2) XF40 (1) Service NGC (2)