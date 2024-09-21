flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht7 g
  • Reines Gold (0,2219 oz) 6,902 g
  • Durchmesser27 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Dukaten
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1641, welches bei Stack's Bowers für 9.374 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
VerkäuferNiemczyk
Datum21. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
8235 $
Preis in Auktionswährung 31500 PLN
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
3840 $
Preis in Auktionswährung 3600 EUR
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 22. März 2022
VerkäuferKünker
Datum22. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 22. März 2022
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stack's - 22. März 2022
VerkäuferStack's
Datum22. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Busso Peus - 29. April 2021
VerkäuferBusso Peus
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Felzmann - 17. März 2021
VerkäuferFelzmann
Datum17. März 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 23. März 2018
VerkäuferKünker
Datum23. März 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 28. Oktober 2017
VerkäuferHöhn
Datum28. Oktober 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Sonntag - 31. Mai 2017
VerkäuferSonntag
Datum31. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 3. Mai 2014
VerkäuferHöhn
Datum3. Mai 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Westfälische - 18. September 2012
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WCN - 5. November 2011
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WCN - 5. November 2011
VerkäuferWCN
Datum5. November 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2011
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2011
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2011
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Heritage - 31. Mai 2009
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Heritage - 31. Mai 2009
VerkäuferHeritage
Datum31. Mai 2009
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 11. März 2009
VerkäuferKünker
Datum11. März 2009
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2009
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Polen 2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 10. Oktober 2001
VerkäuferKünker
Datum10. Oktober 2001
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1711Alle Polnische MünzenPolnische Gold MünzenPolnische Münzen 2 DukatenNumismatische Auktionen