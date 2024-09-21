PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
2 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallGold (0,986)
- Gewicht7 g
- Reines Gold (0,2219 oz) 6,902 g
- Durchmesser27 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Dukaten
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4800 USD
Auktionspreise (19)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1641, welches bei Stack's Bowers für 9.374 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2022.
