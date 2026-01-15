flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3,7 g
  • Durchmesser26 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/8 Taler
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (50)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/8 Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5043, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.300 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Rhenumis - 15. Januar 2026
VerkäuferRhenumis
Datum15. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
175 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
1322 $
Preis in Auktionswährung 4800 PLN
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 7. März 2025
VerkäuferKünker
Datum7. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 26. Mai 2024
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 26. Mai 2024
VerkäuferWójcicki
Datum26. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 17. März 2024
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 17. März 2024
VerkäuferWójcicki
Datum17. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 17. März 2024
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 17. März 2024
VerkäuferWójcicki
Datum17. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 29. Februar 2024
VerkäuferKünker
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 11. November 2023
VerkäuferHöhn
Datum11. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 23. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum23. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Möller - 1. Juni 2023
VerkäuferMöller
Datum1. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Rzeszowski DA - 15. September 2022
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Rzeszowski DA - 15. September 2022
VerkäuferRzeszowski DA
Datum15. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 19. März 2022
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 19. März 2022
VerkäuferNiemczyk
Datum19. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Katz - 13. Februar 2022
VerkäuferKatz
Datum13. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Grün - 12. November 2021
VerkäuferGrün
Datum12. November 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2021
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2021
VerkäuferMarciniak
Datum7. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 26. September 2021
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 26. September 2021
VerkäuferNiemczyk
Datum26. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 26. Juni 2021
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Niemczyk - 26. Juni 2021
VerkäuferNiemczyk
Datum26. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Busso Peus - 29. April 2021
VerkäuferBusso Peus
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1711Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen 1/8 TalerNumismatische Auktionen