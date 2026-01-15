PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/8 Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3,7 g
- Durchmesser26 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/8 Taler
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (50)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/8 Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5043, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.300 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
