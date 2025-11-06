PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht5,5 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/4 Taler
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Auktionspreise (29)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/4 Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 258, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 7.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. September 2023.
