1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/4 Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 258, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 7.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. September 2023.

