1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht5,5 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/4 Taler
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (29)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/4 Taler 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 258, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 7.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. September 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Rhenumis - 6. November 2025
VerkäuferRhenumis
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
391 $
Preis in Auktionswährung 340 EUR
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
387 $
Preis in Auktionswährung 340 EUR
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
VerkäuferWójcicki
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 14. Mai 2022
VerkäuferHöhn
Datum14. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Höhn - 20. November 2021
VerkäuferHöhn
Datum20. November 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Grün - 12. November 2021
VerkäuferGrün
Datum12. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WAG - 7. November 2021
VerkäuferWAG
Datum7. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Stary Sklep - 10. Oktober 2021
VerkäuferStary Sklep
Datum10. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2021
VerkäuferMarciniak
Datum7. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Sonntag - 1. Juni 2021
VerkäuferSonntag
Datum1. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Kroha - 10. Oktober 2020
VerkäuferKroha
Datum10. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Rzeszowski DA - 26. April 2020
VerkäuferRzeszowski DA
Datum26. April 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Solidus Numismatik - 6. Oktober 2019
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum6. Oktober 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Teutoburger - 7. September 2019
VerkäuferTeutoburger
Datum7. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Numimarket - 25. Februar 2019
VerkäuferNumimarket
Datum25. Februar 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Sonntag - 31. Mai 2017
VerkäuferSonntag
Datum31. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Westfälische - 23. November 2015
VerkäuferWestfälische
Datum23. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Lanz München - 8. Dezember 2014
VerkäuferLanz München
Datum8. Dezember 2014
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/4 Taler 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion WCN - 8. November 2014
VerkäuferWCN
Datum8. November 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
