PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht58 g
- Durchmesser47 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDoppeltaler
- Jahr1733
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4700 USD
Auktionspreise (40)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2156, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 16.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Juni 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
7435 $
Preis in Auktionswährung 27000 PLN
12
Beliebte Abschnitte