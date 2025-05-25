Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2156, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 16.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Juni 2011.

