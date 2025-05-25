flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" (Polen, August II der Starke)

Avers Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht58 g
  • Durchmesser47 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDoppeltaler
  • Jahr1733
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (40)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2156, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 16.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Juni 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
7435 $
Preis in Auktionswährung 27000 PLN
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Wójcicki - 25. Mai 2025
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Wójcicki - 25. Mai 2025
VerkäuferWójcicki
Datum25. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
3870 $
Preis in Auktionswährung 14500 PLN
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
VerkäuferNumimarket
Datum27. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Künker - 25. September 2024
VerkäuferKünker
Datum25. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Numimarket - 16. Mai 2023
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Numimarket - 16. Mai 2023
VerkäuferNumimarket
Datum16. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Wójcicki - 6. Oktober 2022
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Wójcicki - 6. Oktober 2022
VerkäuferWójcicki
Datum6. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Höhn - 14. Mai 2022
VerkäuferHöhn
Datum14. Mai 2022
ErhaltungAU
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Höhn - 20. November 2021
VerkäuferHöhn
Datum20. November 2021
ErhaltungAU
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Künker - 21. Juli 2021
VerkäuferKünker
Datum21. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Niemczyk - 17. Oktober 2020
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Niemczyk - 17. Oktober 2020
VerkäuferNiemczyk
Datum17. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Höhn - 25. August 2019
VerkäuferHöhn
Datum25. August 2019
ErhaltungXF
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Marciniak - 13. Februar 2019
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Marciniak - 13. Februar 2019
VerkäuferMarciniak
Datum13. Februar 2019
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Marciniak - 12. Februar 2018
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Marciniak - 12. Februar 2018
VerkäuferMarciniak
Datum12. Februar 2018
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Polen Doppeltaler 1733 "Zum Tod von Friedrich August I" auf der Auktion Höhn - 28. Oktober 2017
VerkäuferHöhn
Datum28. Oktober 2017
ErhaltungXF
