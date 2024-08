16 Gutegroschen 1820. BRITANNIARUM (Hannover, Georg III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der hannoverschen Münze 16 Gutegroschen 1820 . BRITANNIARUM. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Georg III und wurde vom Münzamt in Hannover geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 2187, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Juni 2008.

