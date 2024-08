Taler 1843 A (Hannover, Ernst August I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der hannoverschen Münze Taler 1843 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Ernst August I und wurde vom Münzamt in Clausthal geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 5015, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 340 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. März 2012.

Erhaltung AU (4) XF (11) VF (7) Keine Note (1)

