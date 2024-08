1 Mark 1873 C "Typ 1873-1887" (Deutschland, Deutsches Kaiserreich)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der deutschen Münze 1 Mark 1873 mit Markierung C. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs und wurde vom Münzamt in Frankfurt geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 259, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2017.

