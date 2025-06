Doppelgulden 1848 "Gründungsversammlung des deutschen Parlaments" (Frankfurt am Main, Freie Stadt)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Frankfurt am Main Münze Doppelgulden 1848 "Gründungsversammlung des deutschen Parlaments". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Freie Stadt und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 640, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 17.250 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. November 2020.

Erhaltung PROOF (20) UNC (97) AU (131) XF (149) VF (7) F (1) Keine Note (10) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (2) MS65 (9) MS64 (11) MS63 (10) MS62 (9) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (2) PF65 (1) PF64 (5) PF63 (2) PF62 (3) DETAILS (4) CAMEO (2) PL (1) Service NGC (42) PCGS (26) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

AB Philea & Myntkompaniet (2)

Anticomondo (1)

Attica Auctions (1)

Auction World (9)

BAC (25)

Busso Peus (25)

CNG (1)

COINSTORE (1)

Davissons Ltd. (1)

Emporium Hamburg (17)

Felzmann (3)

Frankfurter (2)

Gärtner (11)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (9)

Great Coins & Art Auctions (1)

Grün (24)

Heritage (30)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (2)

HIRSCH (9)

Höhn (11)

Jean ELSEN (2)

Karamitsos (4)

Katz (6)

Kricheldorf (1)

Kroha (6)

Künker (64)

Meister & Sonntag (1)

Möller (2)

Münzen & Medaillen (4)

Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (10)

Niemczyk (1)

Numisbalt (3)

Numismatica Genevensis (1)

Rare Coins (1)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (10)

Rhenumis (4)

Russiancoin (1)

SINCONA (7)

Sonntag (8)

Spink (1)

Stack's (1)

Status International (3)

Stephen Album (3)

Teutoburger (25)

TMAJK sro (1)

UBS (7)

VINCHON (1)

WAG (38)

WCN (4)

Westfälische (2)