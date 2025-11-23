50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Silber (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22128, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2024.

