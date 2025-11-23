FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Silber (Frankreich, Dritte Republik)
Vielfalt: Piedfort. Silber
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht5,07 g
- Durchmesser18 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1897
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1100 USD
Auktionspreise (12)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22128, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferChaponnière
Datum23. November 2025
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 420 CHF
VerkäuferHeritage
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
VerkäuferAuction World
Datum16. Juli 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Verkäufercgb.fr
Datum7. Dezember 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
