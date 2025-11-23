flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Silber (Frankreich, Dritte Republik)

Vielfalt: Piedfort. Silber

Avers 50 Centime 1897 "Sämann" Piedfort Silber - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1897 "Sämann" Piedfort Silber - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht5,07 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1897
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1897 "Sämann" Piedfort Silber - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (12)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22128, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Chaponnière - 23. November 2025
VerkäuferChaponnière
Datum23. November 2025
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 420 CHF
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 29. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
VerkäuferHeritage
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Auction World - 16. Juli 2023
VerkäuferAuction World
Datum16. Juli 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungPF61 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 7. Dezember 2021
Verkäufercgb.fr
Datum7. Dezember 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion V. GADOURY - 2. Dezember 2017
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2016
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2016
ErhaltungPF62 NGC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion ICE - 19. November 2011
VerkäuferICE
Datum19. November 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion ICE - 19. November 2011
VerkäuferICE
Datum19. November 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Künker - 22. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Beliebte Abschnitte
