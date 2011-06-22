flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Gold (Frankreich, Dritte Republik)

Vielfalt: Piedfort. Gold

Avers 50 Centime 1897 "Sämann" Piedfort Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1897 "Sämann" Piedfort Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht6,22 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1897
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5400 USD
Durchschnittspreis (PROOF):4900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1897 "Sämann" Piedfort Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (9)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22285, welches bei Heritage Auctions für 6.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 28. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum28. April 2025
ErhaltungPF63 NGC
Preis
5760 $
Preis in Auktionswährung 5760 USD
VerkäuferHeritage
Datum28. April 2025
ErhaltungPF63 NGC
Preis
5760 $
Preis in Auktionswährung 5760 USD
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungPF61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungPF61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 12. Juni 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum12. Juni 2021
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Warin Global Investments - 9. Oktober 2020
VerkäuferWarin Global Investments
Datum9. Oktober 2020
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Künker - 22. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2011
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion UBS - 30. Januar 2001
VerkäuferUBS
Datum30. Januar 2001
ErhaltungAU
Preis
