FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Gold (Frankreich, Dritte Republik)
Vielfalt: Piedfort. Gold
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht6,22 g
- Durchmesser18 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1897
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5400 USD
Durchschnittspreis (PROOF):4900 USD
Auktionspreise (9)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22285, welches bei Heritage Auctions für 6.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferWarin Global Investments
Datum9. Oktober 2020
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
