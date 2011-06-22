50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Gold (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Piedfort. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22285, welches bei Heritage Auctions für 6.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. August 2024.

Erhaltung PROOF (6) UNC (2) AU (1) Erhaltung (slab) SP63 (2) PF63 (3) PF61 (2) Service NGC (5) PCGS (2)