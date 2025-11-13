FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: { "ru": "Pesek Auctions" }
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC36,491,942
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1918
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionspreise (26)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1473, welches bei Monnaies d'Antan für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Mai 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte