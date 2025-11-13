flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1918 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1918 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: { "ru": "Pesek Auctions" }

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC36,491,942

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1918
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (26)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1473, welches bei Monnaies d'Antan für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
29 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
VerkäuferNumismatica Raponi
Datum26. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 23. November 2024
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. August 2024
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. August 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum19. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2023
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1918 "Sämann" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
