50 Centime 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1473, welches bei Monnaies d'Antan für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Mai 2011.

