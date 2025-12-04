flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1916 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1916 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1916 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC52,962,657

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1916
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1916 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (36)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1916 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 600, welches bei Numisor für 180 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 4. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 8. Februar 2025
VerkäuferCoins NB
Datum8. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 4 EUR
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 15. Juni 2024
VerkäuferCoins NB
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 4. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum4. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum19. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 16. Mai 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum16. Mai 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. April 2024
VerkäuferKatz
Datum28. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 2. April 2024
VerkäuferStephen Album
Datum2. April 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1916 "Sämann" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1916Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen