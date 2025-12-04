FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1916 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC52,962,657
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1916
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1916 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 600, welches bei Numisor für 180 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Mai 2021.
