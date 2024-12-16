flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1914 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC956,841

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1914
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1914 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1373, welches bei Numismatica Genevensis SA für 18.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
20486 $
Preis in Auktionswährung 18000 CHF
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion Giquello & Associés - 6. Dezember 2022
VerkäuferGiquello & Associés
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 25. November 2018
VerkäuferKatz
Datum25. November 2018
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 25. Februar 2018
VerkäuferKatz
Datum25. Februar 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1914Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen