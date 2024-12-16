50 Centime 1914 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1914 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1373, welches bei Numismatica Genevensis SA für 18.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (8) AU (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS63 (3) Service PCGS (2) NGC (1)