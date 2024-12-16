FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1914 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC956,841
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1914
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5400 USD
Auktionspreise (10)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1914 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1373, welches bei Numismatica Genevensis SA für 18.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
20486 $
Preis in Auktionswährung 18000 CHF
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGiquello & Associés
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte