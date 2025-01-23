FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1913 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Numisbalt
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC14,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1913
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1913 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 599, welches bei Numisor für 220 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum6. November 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum8. August 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum6. Dezember 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum6. Dezember 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
