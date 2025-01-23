50 Centime 1913 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1913 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 599, welches bei Numisor für 220 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Mai 2021.

