FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1913 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1913 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1913 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC14,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1913
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1913 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 599, welches bei Numisor für 220 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 13. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Preis
7 $
Preis in Auktionswährung 6 EUR
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Numisbalt - 6. November 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum6. November 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 8. August 2022
VerkäuferStephen Album
Datum8. August 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 6. Dezember 2021
VerkäuferStephen Album
Datum6. Dezember 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 6. Dezember 2021
VerkäuferStephen Album
Datum6. Dezember 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 30. Mai 2021
VerkäuferPruvost
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Numisor - 25. Juni 2019
VerkäuferNumisor
Datum25. Juni 2019
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1913 "Sämann" auf der Auktion Imperial Coin - 7. Februar 2018
VerkäuferImperial Coin
Datum7. Februar 2018
ErhaltungXF40
Preis
