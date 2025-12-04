flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1912 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1912 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1912 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC16,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1912
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1912 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1912 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 286, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 4. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
26 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
64 $
Preis in Auktionswährung 60 EUR
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion Olympus Numismatics UG - 17. Februar 2023
VerkäuferOlympus Numismatics UG
Datum17. Februar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion Numismática Leilões - 27. Dezember 2021
VerkäuferNumismática Leilões
Datum27. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion Aureo & Calicó - 21. April 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum21. April 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1912 "Sämann" auf der Auktion Aureo & Calicó - 17. September 2020
VerkäuferAureo & Calicó
Datum17. September 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1912Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen