FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1912 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC16,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1912
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionspreise (10)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1912 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 286, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismática Leilões
Datum27. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAureo & Calicó
Datum21. April 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte