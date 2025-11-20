FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1911 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,329,503
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1911
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionspreise (37)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1911 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei iNumis für 210 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. März 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
106 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU55
Preis
******
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum22. November 2016
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2016
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
