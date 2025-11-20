flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1911 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1911 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1911 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,329,503

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1911
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1911 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (37)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1911 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei iNumis für 210 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. März 2012.

Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 7. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum7. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
106 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU55
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 4. Mai 2021
VerkäuferTauler & Fau
Datum4. Mai 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 28. März 2021
VerkäuferCoinhouse
Datum28. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 3. März 2020
VerkäuferInasta
Datum3. März 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 10. Juli 2019
VerkäuferInasta
Datum10. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Felsinea S.r.L. - 1. Februar 2017
VerkäuferNumismatica Felsinea S.r.L.
Datum1. Februar 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion La Galerie Numismatique - 22. November 2016
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum22. November 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 29. September 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2016
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Felsinea S.r.L. - 4. Juli 2016
VerkäuferNumismatica Felsinea S.r.L.
Datum4. Juli 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1911 "Sämann" auf der Auktion La Galerie Numismatique - 21. April 2016
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum21. April 2016
ErhaltungVF
Preis
