50 Centime 1911 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1911 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei iNumis für 210 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. März 2012.

Erhaltung UNC (7) AU (7) XF (9) VF (9) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) AU55 (1) Service NGC (2) PCGS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (1)

Cayón (1)

Coinhouse (2)

Eeckhout (1)

Herrero (1)

Inasta (2)

iNumis (4)

Jean ELSEN (2)

La Galerie Numismatique (2)

MDC Monaco (4)

Monnaies d'Antan (4)

Numismatica Felsinea S.r.L. (3)

Numphil (1)

Patrick Guillard Collection (1)

Russiancoin (5)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (1)

WAG (1)