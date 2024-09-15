50 Centime 1910 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1910 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 977, welches bei MDC Monaco für 120 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. November 2024.

Erhaltung UNC (5) AU (3) XF (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (3) Service PCGS (2) GENI (1) NGC (1)