FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1910 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC15,922,600
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1910
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1910 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 977, welches bei MDC Monaco für 120 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. November 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
127 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
