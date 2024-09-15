flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1910 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC15,922,600

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1910
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1910 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 977, welches bei MDC Monaco für 120 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
127 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
29 $
Preis in Auktionswährung 25 CHF
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungMS64 GENI
Preis
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion Höhn - 27. Oktober 2016
VerkäuferHöhn
Datum27. Oktober 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1910 "Sämann" auf der Auktion Höhn - 2. August 2015
VerkäuferHöhn
Datum2. August 2015
ErhaltungAU
Preis
Beliebte Abschnitte
