FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC9,900,044
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1909
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:65 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44344, welches bei Stack's Bowers für 240 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2016
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
