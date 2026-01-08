flag
50 Centime 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC9,900,044

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1909
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44344, welches bei Stack's Bowers für 240 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
29 $
Preis in Auktionswährung 25 CHF
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2016
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2016
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1909 "Sämann" auf der Auktion Creusy Numismatique - 22. April 2014
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum22. April 2014
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
