50 Centime 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44344, welches bei Stack's Bowers für 240 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2023.

Erhaltung UNC (7) AU (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (2) AU55 (1) Service PCGS (7)