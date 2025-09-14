50 Centime 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1244, welches bei iNumis für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2013.

Erhaltung UNC (14) AU (1) XF (8) VF (1) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (6) MS63 (1) MS62 (2) Service PCGS (8) NGC (2) GENI (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (2)

BAC (8)

iNumis (1)

Istra Numizmatika (1)

Katz (3)

MDC Monaco (5)

Monnaies d'Antan (4)