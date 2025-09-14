FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC14,304,058
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1908
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1244, welches bei iNumis für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2013.
