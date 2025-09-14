flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC14,304,058

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1908
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1244, welches bei iNumis für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion BAC - 28. Oktober 2025
VerkäuferBAC
Datum28. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2025
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. Juni 2025
VerkäuferAuctiones
Datum15. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion BAC - 18. Februar 2025
VerkäuferBAC
Datum18. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion BAC - 1. Oktober 2024
VerkäuferBAC
Datum1. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
38 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
85 $
Preis in Auktionswährung 80 EUR
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion BAC - 20. September 2023
VerkäuferBAC
Datum20. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion BAC - 6. April 2022
VerkäuferBAC
Datum6. April 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Katz - 25. Februar 2018
VerkäuferKatz
Datum25. Februar 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 18. November 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum18. November 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1908Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen