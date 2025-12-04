50 Centime 1907 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1907 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 644740, welches bei cgb.fr für 130 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Januar 2021.

Erhaltung UNC (7) AU (3) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (1) AU55 (1) Service PCGS (4) GENI (1) NGC (1)