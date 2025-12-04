flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1907 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1907 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1907 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC7,331,819

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1907
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:75 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1907 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1907 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 644740, welches bei cgb.fr für 130 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Januar 2021.

Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 4. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
116 $
Preis in Auktionswährung 110 EUR
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 45 EUR
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion WAG - 16. April 2023
VerkäuferWAG
Datum16. April 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion Creusy Numismatique - 6. März 2014
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum6. März 2014
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1907 "Sämann" auf der Auktion Creusy Numismatique - 5. Dezember 2013
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum5. Dezember 2013
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
