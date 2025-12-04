FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1907 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC7,331,819
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1907
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:75 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1907 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 644740, welches bei cgb.fr für 130 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Januar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
116 $
Preis in Auktionswährung 110 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum6. März 2014
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
