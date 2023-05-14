flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1906 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1906 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1906 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: iNumis

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,679,144

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1906
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1906 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (11)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1906 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 820, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 320 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2023.

Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 139 USD
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 139 USD
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2017
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1906 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungXF
Preis
