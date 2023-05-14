FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1906 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,679,144
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1906
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionspreise (11)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1906 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 820, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 320 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 139 USD
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 139 USD
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
