50 Centime 1906 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1906 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 820, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 320 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2023.

Erhaltung UNC (4) AU (3) XF (4) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS62 (1) Service PCGS (3) NGC (1)