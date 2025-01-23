FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1905 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,380,861
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1905
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Auktionspreise (18)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1905 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1284, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
704 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
288 $
Preis in Auktionswährung 288 USD
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preis
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preis
