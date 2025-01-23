50 Centime 1905 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1905 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1284, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.

Erhaltung UNC (9) AU (4) XF (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (2) MS62 (2) Service PCGS (7) GENI (1) NGC (1)