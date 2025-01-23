FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1904 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1904
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1904 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 885579, welches bei cgb.fr für 497 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2024.
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
106 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
