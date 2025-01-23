flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1904 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1904
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1904 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 885579, welches bei cgb.fr für 497 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1904 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1904 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
106 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 50 Centime 1904 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1904 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 5. März 2024
VerkäuferStephen Album
Datum5. März 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
50 $
Preis in Auktionswährung 50 USD
Frankreich 50 Centime 1904 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1904 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1904 "Sämann" auf der Auktion V. GADOURY - 3. September 2021
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. September 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1904 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1904Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen