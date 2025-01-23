50 Centime 1904 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1904 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 885579, welches bei cgb.fr für 497 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2024.

Erhaltung UNC (4) AU (1) XF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS62 (1) Service PCGS (3) NGC (1)