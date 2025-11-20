FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1903 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,221,828
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1903
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionspreise (34)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1903 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 357, welches bei MDC Monaco für 700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
