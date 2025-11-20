flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1903 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1903 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1903 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,221,828

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1903
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1903 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (34)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1903 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 357, welches bei MDC Monaco für 700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 7. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum7. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion WCN - 12. Dezember 2024
VerkäuferWCN
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 65 PLN
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungMS60
Preis
119 $
Preis in Auktionswährung 110 EUR
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Künker - 19. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum19. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion WAG - 12. November 2023
VerkäuferWAG
Datum12. November 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 29. Juli 2022
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum29. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Bolaffi - 27. Mai 2022
VerkäuferBolaffi
Datum27. Mai 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 2. November 2021
VerkäuferiNumis
Datum2. November 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 6. Oktober 2020
VerkäuferiNumis
Datum6. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion WAG - 8. Dezember 2019
VerkäuferWAG
Datum8. Dezember 2019
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 22. Oktober 2019
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 22. Oktober 2019
VerkäuferStack's
Datum22. Oktober 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 15. August 2019
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 15. August 2019
VerkäuferHeritage
Datum15. August 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 50 Centime 1903 "Sämann" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1903Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen