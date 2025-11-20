50 Centime 1903 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1903 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 357, welches bei MDC Monaco für 700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

