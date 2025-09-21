flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1902 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,778,172

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1902
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1902 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 851735, welches bei cgb.fr für 507 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2024.

Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Grün - 12. November 2025
VerkäuferGrün
Datum12. November 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
110 $
Preis in Auktionswährung 95 EUR
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
106 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 GENI
Preis
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 2. April 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum2. April 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 22. Januar 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum22. Januar 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. Mai 2014
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. Mai 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1902 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. März 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. März 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
