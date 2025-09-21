FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1902 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,778,172
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1902
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1902 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 851735, welches bei cgb.fr für 507 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
