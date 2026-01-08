FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1901 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,960,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1901
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1901 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1489, welches bei NumisCorner für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
45 $
Preis in Auktionswährung 45 USD
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferNumismática Leilões
Datum26. Juli 2019
ErhaltungXF
Preis
