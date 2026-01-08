flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1901 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1901 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1901 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,960,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1901
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1901 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1901 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1489, welches bei NumisCorner für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 15. September 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 31. Januar 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungPL63
Preis
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 2. Dezember 2024
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
45 $
Preis in Auktionswährung 45 USD
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
53 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Niemczyk - 18. September 2023
VerkäuferNiemczyk
Datum18. September 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Numismática Leilões - 26. Juli 2019
VerkäuferNumismática Leilões
Datum26. Juli 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Numis.be - 25. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum25. November 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1901 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
