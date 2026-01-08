50 Centime 1901 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1901 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1489, welches bei NumisCorner für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2024.

