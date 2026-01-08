flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC9,194,767

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1900
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:370 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2048, welches bei MDC Monaco für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungPF64 NGC
Preis
1028 $
Preis in Auktionswährung 900 EUR
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
1713 $
Preis in Auktionswährung 1500 EUR
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 11. April 2023
VerkäuferStephen Album
Datum11. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 30. Mai 2021
VerkäuferPruvost
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Katz - 24. Juni 2018
VerkäuferKatz
Datum24. Juni 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1900 "Sämann" auf der Auktion Creusy Numismatique - 22. April 2014
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum22. April 2014
ErhaltungAU
Preis
