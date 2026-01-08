50 Centime 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2048, welches bei MDC Monaco für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2025.

Erhaltung PROOF (3) UNC (8) AU (3) XF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (3) PF64 (2) PF63 (1) Service PCGS (8) NGC (2)