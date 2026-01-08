FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC9,194,767
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1900
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:370 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1000 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2048, welches bei MDC Monaco für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte