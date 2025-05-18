flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1899 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: iNumis

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC18,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1899
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:85 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (19)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1899 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1329, welches bei MDC Monaco für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Aphrodite Art Coins - 18. Mai 2025
VerkäuferAphrodite Art Coins
Datum18. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
1 $
Preis in Auktionswährung 1 EUR
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 2. Dezember 2024
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 31. Oktober 2023
VerkäuferStephen Album
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 11. April 2023
VerkäuferStephen Album
Datum11. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 8. August 2022
VerkäuferStephen Album
Datum8. August 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 6. Dezember 2021
VerkäuferStephen Album
Datum6. Dezember 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Bertolami - 18. Mai 2019
VerkäuferBertolami
Datum18. Mai 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Felsinea S.r.L. - 25. Juni 2018
VerkäuferNumismatica Felsinea S.r.L.
Datum25. Juni 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion Ars Time - 24. Juni 2014
VerkäuferArs Time
Datum24. Juni 2014
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1899 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 21. Oktober 2011
VerkäuferiNumis
Datum21. Oktober 2011
ErhaltungAU
Preis
