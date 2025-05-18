FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1899 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: iNumis
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC18,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1899
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:85 USD
Auktionspreise (19)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1899 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1329, welches bei MDC Monaco für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum6. Dezember 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte