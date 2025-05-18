50 Centime 1899 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1899 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1329, welches bei MDC Monaco für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

