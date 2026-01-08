50 Centime 1898 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1898 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1241, welches bei iNumis für 450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2013.

