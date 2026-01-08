flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1898 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1898 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1898 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: { "ru": "Pesek Auctions" }

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC30,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1898
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:75 USD
Durchschnittspreis (PROOF):440 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1898 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (51)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1898 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1241, welches bei iNumis für 450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
3 $
Preis in Auktionswährung 250 RUB
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
138 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 9. Oktober 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Juli 2025
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion CGMP - 11. Februar 2025
VerkäuferCGMP
Datum11. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 2. Dezember 2024
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 29. Juni 2024
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 29. Juni 2024
VerkäuferCoinhouse
Datum29. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1898 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 22. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Zu versteigern
