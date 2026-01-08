FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1898 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC30,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1898
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1898 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1241, welches bei iNumis für 450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2013.
Service
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
3 $
Preis in Auktionswährung 250 RUB
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
138 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
