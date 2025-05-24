flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1897 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1897 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1897 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC88,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1897
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1897 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (108)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 823, welches bei MDC Monaco für 40.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
411 $
Preis in Auktionswährung 350 EUR
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
480 $
Preis in Auktionswährung 420 EUR
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 24. Mai 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 24. Mai 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 1. April 2025
Verkäufercgb.fr
Datum1. April 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2024
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 10. Dezember 2024
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Auction World - 20. Oktober 2024
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 9. Juli 2024
Verkäufercgb.fr
Datum9. Juli 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1897 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
