FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1897 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC88,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1897
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1200 USD
Auktionspreise (108)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 823, welches bei MDC Monaco für 40.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
411 $
Preis in Auktionswährung 350 EUR
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...6
Beliebte Abschnitte