50 Centime 1897 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1897 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 823, welches bei MDC Monaco für 40.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Erhaltung PROOF (9) UNC (31) AU (19) XF (30) VF (10) F (1) Keine Note (8) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (6) MS64 (7) MS63 (9) MS62 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (2) SP66 (1) PF64 (1) PF63 (5) PF62 (3) DETAILS (2) Service PCGS (33) NGC (8) GENI (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (7)

Aureo & Calicó (1)

Baldwin's of St. James's (1)

cgb.fr (10)

Chaponnière (1)

Coinhouse (2)

FEYDEAU BOURSE (1)

Gärtner (1)

HAYNAULT (1)

Heritage (6)

Heritage Eur (1)

HERVERA (1)

ICE (2)

iNumis (21)

Jean ELSEN (3)

Katz (1)

Künker (1)

LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)

Marciniak (1)

MDC Monaco (12)

Monnaies d'Antan (13)

Nihon (1)

NumisCorner (5)

Olivier Goujon (5)

Patrick Guillard Collection (3)

Rauch (1)

SINCONA (1)

V. GADOURY (2)

WAG (1)

WCN (1)