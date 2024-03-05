50 Centime 1871 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1871 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 552357, welches bei cgb.fr für 680 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.

Erhaltung UNC (8) AU (2) XF (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (2) MS62 (1) Service PCGS (9)