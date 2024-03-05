FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1871 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC722,980
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1871
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (14)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1871 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 552357, welches bei cgb.fr für 680 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum5. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
VerkäuferHeritage
Datum5. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
Beliebte Abschnitte