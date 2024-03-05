flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1871 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1871 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1871 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC722,980

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1871
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1871 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (14)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1871 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 552357, welches bei cgb.fr für 680 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Heritage - 5. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Heritage - 5. September 2024
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Heritage - 5. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2024
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 26. November 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion cgb.fr - 3. Dezember 2019
Verkäufercgb.fr
Datum3. Dezember 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Stack's - 8. August 2017
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Stack's - 8. August 2017
VerkäuferStack's
Datum8. August 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Nomisma - 31. August 2016
VerkäuferNomisma
Datum31. August 2016
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Goldberg - 5. September 2012
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Goldberg - 5. September 2012
VerkäuferGoldberg
Datum5. September 2012
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Goldberg - 31. Mai 2012
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Goldberg - 31. Mai 2012
VerkäuferGoldberg
Datum31. Mai 2012
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 K auf der Auktion cgb.fr - 9. Februar 2012
Verkäufercgb.fr
Datum9. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
