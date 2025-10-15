FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1895 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Aureo & Calicó, S.L.
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC7,200,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1895
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionspreise (106)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1895 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61359, welches bei Heritage Auctions für 288 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. August 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum11. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...6
Beliebte Abschnitte