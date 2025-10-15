flag
50 Centime 1895 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1895 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1895 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Aureo & Calicó, S.L.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC7,200,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1895
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1895 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (106)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1895 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61359, welches bei Heritage Auctions für 288 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. August 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
64 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungXF
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion WAG - 5. Oktober 2025
VerkäuferWAG
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 11. November 2024
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 11. November 2024
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum11. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 18. Mai 2024
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 18. Mai 2024
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum18. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Tauler & Fau - 3. Mai 2024
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Tauler & Fau - 3. Mai 2024
VerkäuferTauler & Fau
Datum3. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
