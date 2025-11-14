FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1894 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,600,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1894
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (103)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1894 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 444, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. August 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
