50 Centime 1894 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1894 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1894 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,600,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1894
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1894 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (103)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1894 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 444, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. August 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage Eur - 14. November 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 15000 JPY
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum4. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Artemide Aste - 4. Mai 2025
VerkäuferArtemide Aste
Datum4. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1894 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
