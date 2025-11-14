50 Centime 1894 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1894 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 444, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. August 2014.

Erhaltung UNC (75) AU (15) XF (8) VF (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS67 (15) MS66 (14) MS65 (16) MS64 (9) MS63 (10) MS62 (3) AU58 (1) Service PCGS (38) NGC (24) ANACS (7) GENI (1)

