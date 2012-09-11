FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1889 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: The Bru Sale & Wellico Ltd
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage PROOF100
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1889
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3400 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1889 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 540, welches bei Maison Palombo für 4.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. November 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF64 NGC
Preis
4222 $
Preis in Auktionswährung 3600 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPROOF
Preis
3850 $
Preis in Auktionswährung 3400 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. Dezember 2016
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBru Sale & Wellico
Datum23. Juni 2012
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte