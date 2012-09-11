50 Centime 1889 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1889 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 540, welches bei Maison Palombo für 4.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. November 2011.

Erhaltung PROOF (9) Erhaltung (slab) PF67 (1) PF66 (1) PF64 (1) PF63 (5) Service NGC (5) PCGS (3)