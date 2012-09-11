flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1889 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1889 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1889 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: The Bru Sale & Wellico Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF100

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1889
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1889 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1889 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 540, welches bei Maison Palombo für 4.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. November 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungPF67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF64 NGC
Preis
4222 $
Preis in Auktionswährung 3600 EUR
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPROOF
Preis
3850 $
Preis in Auktionswährung 3400 EUR
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion V. GADOURY - 3. Dezember 2016
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. Dezember 2016
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion Künker - 20. November 2013
VerkäuferKünker
Datum20. November 2013
ErhaltungPF63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion Heritage - 11. September 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2012
ErhaltungPF63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion Bru Sale & Wellico - 23. Juni 2012
VerkäuferBru Sale & Wellico
Datum23. Juni 2012
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1889 A auf der Auktion Palombo - 27. November 2011
VerkäuferPalombo
Datum27. November 2011
ErhaltungPF66 NGC
Preis
