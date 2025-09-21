flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1888 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1888 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1888 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: iNumis

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,517,106

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1888
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:90 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1888 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (46)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1888 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24430, welches bei Heritage Auctions für 312 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungAU
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 29 EUR
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Stack's - 17. September 2025
VerkäuferStack's
Datum17. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 80 USD
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Pegasus Auctions - 8. Juni 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum8. Juni 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Tauler & Fau - 3. Mai 2024
VerkäuferTauler & Fau
Datum3. Mai 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS66 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS66 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Katz - 25. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum25. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Coinhouse - 17. Dezember 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage - 5. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion Heritage - 5. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Frankreich 50 Centime 1888 A auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
