50 Centime 1888 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1888 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24430, welches bei Heritage Auctions für 312 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (33) AU (9) XF (4) Erhaltung (slab) MS67 (2) MS66 (13) MS65 (7) MS64 (5) MS63 (3) Service NGC (18) ANACS (6) PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Ars Time (1)

Cayón (1)

cgb.fr (2)

Coinhouse (2)

Coins NB (1)

Goldberg (3)

Heritage (14)

Heritage Eur (1)

ICE (1)

iNumis (4)

Katz (5)

London Coins (1)

Pegasus Auctions (1)

Pruvost (1)

Stack's (4)

Tauler & Fau (3)

Teutoburger (1)