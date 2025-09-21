FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1888 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,517,106
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1888
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:90 USD
Auktionspreise (46)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1888 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24430, welches bei Heritage Auctions für 312 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
VerkäuferPegasus Auctions
Datum8. Juni 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
