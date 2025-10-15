flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1887 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1887 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1887 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Tauler&Fau Subastas

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,865,694

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1887
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1887 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1887 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61527, welches bei Heritage Auctions für 900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
528 $
Preis in Auktionswährung 528 USD
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Wójcicki - 17. März 2024
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Wójcicki - 17. März 2024
VerkäuferWójcicki
Datum17. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Katz - 19. November 2023
VerkäuferKatz
Datum19. November 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Heritage - 13. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum13. Mai 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion cgb.fr - 26. Januar 2021
Verkäufercgb.fr
Datum26. Januar 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Coinhouse - 29. März 2020
VerkäuferCoinhouse
Datum29. März 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Heritage - 19. März 2020
VerkäuferHeritage
Datum19. März 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Tauler & Fau - 16. Juli 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum16. Juli 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Coinhouse - 22. Juni 2019
VerkäuferCoinhouse
Datum22. Juni 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Bertolami - 18. Mai 2019
VerkäuferBertolami
Datum18. Mai 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2016
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Heritage - 26. März 2015
VerkäuferHeritage
Datum26. März 2015
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion WAG - 15. März 2015
VerkäuferWAG
Datum15. März 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Heritage - 29. Januar 2015
VerkäuferHeritage
Datum29. Januar 2015
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Künker - 28. August 2013
VerkäuferKünker
Datum28. August 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Grün - 14. November 2012
VerkäuferGrün
Datum14. November 2012
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Jean ELSEN - 12. März 2011
VerkäuferJean ELSEN
Datum12. März 2011
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 50 Centime 1887 A auf der Auktion Coins.ee - 20. Januar 2026
VerkäuferCoins.ee
Datum20. Januar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
