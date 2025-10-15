50 Centime 1887 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1887 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61527, welches bei Heritage Auctions für 900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2021.

Erhaltung UNC (12) AU (8) XF (4) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (4) MS65 (4) MS64 (2) Service NGC (6) ANACS (2) PCGS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Bertolami (1)

Cayón (1)

cgb.fr (1)

Coinhouse (2)

Grün (1)

Heritage (9)

iNumis (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (2)

Künker (2)

Pesek Auctions (1)

Tauler & Fau (1)

WAG (1)

Wójcicki (1)