50 Centime 1887 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,865,694
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1887
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1887 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61527, welches bei Heritage Auctions für 900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2021.
