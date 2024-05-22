FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1886 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC308,758
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1886
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1886 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61442, welches bei Heritage Auctions für 960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2022.
Service
