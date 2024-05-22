flag
50 Centime 1886 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1886 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1886 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC308,758

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1886
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1886 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1886 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61442, welches bei Heritage Auctions für 960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 19. November 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum19. November 2025
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungMS64
Preis
352 $
Preis in Auktionswährung 325 EUR
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
77 $
Preis in Auktionswährung 72 EUR
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU53
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Möller - 22. Mai 2024
VerkäuferMöller
Datum22. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2022
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2022
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Nomisma - 3. Juli 2021
VerkäuferNomisma
Datum3. Juli 2021
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Spink - 7. Juni 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Stack's - 26. Februar 2020
VerkäuferStack's
Datum26. Februar 2020
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Jean ELSEN - 7. Dezember 2019
VerkäuferJean ELSEN
Datum7. Dezember 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Spink - 19. Juli 2019
VerkäuferSpink
Datum19. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion SINCONA - 20. Mai 2016
VerkäuferSINCONA
Datum20. Mai 2016
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion La Galerie Numismatique - 9. September 2012
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum9. September 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Goldberg - 5. September 2012
VerkäuferGoldberg
Datum5. September 2012
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion La Galerie Numismatique - 17. Juni 2012
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum17. Juni 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion Goldberg - 31. Mai 2012
VerkäuferGoldberg
Datum31. Mai 2012
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1886 A auf der Auktion La Galerie Numismatique - 29. April 2012
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum29. April 2012
ErhaltungXF
Preis
