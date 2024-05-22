50 Centime 1886 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1886 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61442, welches bei Heritage Auctions für 960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2022.

Erhaltung UNC (9) AU (6) XF (7) VF (2) Erhaltung (slab) MS67 (6) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) Service NGC (7) PCGS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

cgb.fr (1)

Goldberg (2)

Heritage (3)

iNumis (3)

Jean ELSEN (1)

La Galerie Numismatique (4)

Möller (1)

Nomisma (1)

NumisCorner (1)

Patrick Guillard Collection (2)

SINCONA (1)

Spink (2)

Stack's (1)

Westfälische (1)