FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1882 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,319,719
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1882
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (29)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1882 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99067, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. November 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStephen Album
Datum15. Juli 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
144 $
Preis in Auktionswährung 144 USD
VerkäuferBolaffi
Datum30. November 2017
ErhaltungKeine Note
Preis
Preis
12
