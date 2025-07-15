flag
50 Centime 1882 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1882 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1882 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,319,719

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1882
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1882 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (29)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1882 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99067, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. November 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Stephen Album - 15. Juli 2025
VerkäuferStephen Album
Datum15. Juli 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
144 $
Preis in Auktionswährung 144 USD
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion WCN - 12. Juni 2025
VerkäuferWCN
Datum12. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. Mai 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Mai 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion cgb.fr - 3. August 2021
Verkäufercgb.fr
Datum3. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion cgb.fr - 27. Juli 2021
Verkäufercgb.fr
Datum27. Juli 2021
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion cgb.fr - 8. Dezember 2020
Verkäufercgb.fr
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion cgb.fr - 27. Oktober 2020
Verkäufercgb.fr
Datum27. Oktober 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Stack's - 20. August 2019
VerkäuferStack's
Datum20. August 2019
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Tauler & Fau - 22. Januar 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum22. Januar 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Numisor - 20. November 2018
VerkäuferNumisor
Datum20. November 2018
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Emporium Hamburg - 26. Oktober 2018
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum26. Oktober 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Bolaffi - 30. November 2017
VerkäuferBolaffi
Datum30. November 2017
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Numisor - 14. November 2017
VerkäuferNumisor
Datum14. November 2017
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Rauch - 1. Oktober 2017
VerkäuferRauch
Datum1. Oktober 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1882 A auf der Auktion Numisor - 14. Juni 2017
VerkäuferNumisor
Datum14. Juni 2017
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
