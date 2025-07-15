50 Centime 1882 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1882 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99067, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. November 2020.

