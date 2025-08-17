flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1881 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1881 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1881 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,390,890

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1881
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1881 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (60)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1881 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 115, welches bei Tennants Auctioneers für 320 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. August 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion WCN - 9. Oktober 2025
VerkäuferWCN
Datum9. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 75 PLN
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungXF
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 17 EUR
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Pesek Auctions - 27. März 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum27. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Katz - 10. März 2024
VerkäuferKatz
Datum10. März 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Katz - 10. März 2024
VerkäuferKatz
Datum10. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. Februar 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. Februar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Frühwald - 18. Februar 2024
VerkäuferFrühwald
Datum18. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Künker - 17. November 2023
VerkäuferKünker
Datum17. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Künker - 17. November 2023
VerkäuferKünker
Datum17. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungMS65 GENI
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Coins NB - 11. Februar 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. Februar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Cayón - 22. Dezember 2022
VerkäuferCayón
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1881 A auf der Auktion Coinhouse - 18. Dezember 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum18. Dezember 2022
ErhaltungAU
Preis
******
