50 Centime 1881 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,390,890
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1881
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionspreise (60)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1881 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 115, welches bei Tennants Auctioneers für 320 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. August 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
123
