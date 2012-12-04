flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1878 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1878 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1878 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF30

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1878
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1878 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1878 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 892, welches bei Spink für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2012.

Erhaltung
Frankreich 50 Centime 1878 A auf der Auktion Spink - 4. Dezember 2012
VerkäuferSpink
Datum4. Dezember 2012
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1878Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen