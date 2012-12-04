50 Centime 1878 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1878 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 892, welches bei Spink für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2012.

Erhaltung PROOF (1)