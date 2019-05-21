50 Centime 1874 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1874 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1145, welches bei cgb.fr für 380 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2012.

Erhaltung UNC (5) XF (6) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (2) Service GENI (1) NGC (1) PCGS (1)