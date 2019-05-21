FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1874 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,227,957
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1874
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionspreise (11)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1874 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1145, welches bei cgb.fr für 380 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferV. GADOURY
Datum23. Oktober 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
186 $
Preis in Auktionswährung 160 EUR
