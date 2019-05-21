flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1874 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1874 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1874 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,227,957

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1874
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1874 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (11)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1874 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1145, welches bei cgb.fr für 380 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungMS64
Preis
348 $
Preis in Auktionswährung 300 EUR
Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion V. GADOURY - 23. Oktober 2021
VerkäuferV. GADOURY
Datum23. Oktober 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
186 $
Preis in Auktionswährung 160 EUR
Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion iNumis - 10. Dezember 2019
VerkäuferiNumis
Datum10. Dezember 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungMS64 GENI
Preis
Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion Rauch - 1. Oktober 2017
VerkäuferRauch
Datum1. Oktober 2017
ErhaltungXF
Preis


Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion cgb.fr - 24. April 2013
Verkäufercgb.fr
Datum24. April 2013
ErhaltungXF
Preis


Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion cgb.fr - 5. Dezember 2012
Verkäufercgb.fr
Datum5. Dezember 2012
ErhaltungXF
Preis


Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion cgb.fr - 21. Juni 2012
Verkäufercgb.fr
Datum21. Juni 2012
ErhaltungXF
Preis


Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion cgb.fr - 9. Februar 2012
Verkäufercgb.fr
Datum9. Februar 2012
ErhaltungUNC
Preis


Frankreich 50 Centime 1874 A auf der Auktion iNumis - 21. Oktober 2011
VerkäuferiNumis
Datum21. Oktober 2011
ErhaltungXF
Preis


