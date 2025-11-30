50 Centime 1871 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1871 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 935, welches bei Monnaies d'Antan für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2013.

Erhaltung PROOF (1) UNC (51) AU (10) XF (13) VF (4) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (10) MS65 (13) MS64 (11) MS63 (3) MS62 (5) MS60 (1) XF40 (1) PF62 (1) Service PCGS (27) NGC (19)

