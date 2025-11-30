flag
50 Centime 1871 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1871 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1871 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC235,803

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1871
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1871 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (84)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1871 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 935, welches bei Monnaies d'Antan für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Pegasus Auctions - 30. November 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
696 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungAU
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Bolaffi - 6. Juni 2025
VerkäuferBolaffi
Datum6. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Sartor Numismatica - 31. Oktober 2024
VerkäuferSartor Numismatica
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion cgb.fr - 24. September 2024
Verkäufercgb.fr
Datum24. September 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungMS62
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS60
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion cgb.fr - 9. April 2024
Verkäufercgb.fr
Datum9. April 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion VINCHON - 7. Dezember 2023
VerkäuferVINCHON
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Dezember 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Dezember 2022
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 50 Centime 1871 A auf der Auktion Sartor Numismatica - 28. Oktober 2022
VerkäuferSartor Numismatica
Datum28. Oktober 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
