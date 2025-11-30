FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1871 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC235,803
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1871
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2300 USD
Auktionspreise (84)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1871 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 935, welches bei Monnaies d'Antan für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
696 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungAU
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungMS62
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
