FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1871 A "Herkules". Dreizack (Frankreich, Dritte Republik)

Vielfalt: Dreizack

Avers 5 Franken 1871 A "Herkules" Dreizack - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1871 A "Herkules" Dreizack - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • RandRandschrift
  • Auflage UNC256,410

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:940 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1871 A "Herkules" Dreizack - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (208)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung A. Dreizack. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30568, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Nihon - 14. Dezember 2025
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
2825 $
Preis in Auktionswährung 440000 JPY
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 25. November 2025
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum25. November 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
220 $
Preis in Auktionswährung 190 EUR
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Numismatica Italia - 1. September 2025
VerkäuferNumismatica Italia
Datum1. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungXF45
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Jean ELSEN - 14. Juni 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 24. Mai 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Klondike Auction - 13. April 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum13. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion FARRANDO - 11. April 2025
VerkäuferFARRANDO
Datum11. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Artemide Kunstauktionen - 1. Februar 2026
VerkäuferArtemide Kunstauktionen
Datum1. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
