5 Franken 1871 A "Herkules". Dreizack (Frankreich, Dritte Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung A. Dreizack. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30568, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.

Erhaltung UNC (57) AU (14) XF (59) VF (57) F (14) VG (2) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS67 (2) MS65 (10) MS64 (12) MS63 (9) MS62 (6) MS61 (5) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (1) DETAILS (6) Service PCGS (30) NGC (27) ANACS (1)

