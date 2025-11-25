FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1871 A "Herkules". Dreizack (Frankreich, Dritte Republik)
Vielfalt: Dreizack
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- RandRandschrift
- Auflage UNC256,410
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1871
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:940 USD
Auktionspreise (208)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung A. Dreizack. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30568, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
2825 $
Preis in Auktionswährung 440000 JPY
VerkäuferNumismatica Italia
Datum1. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungXF45
Preis
******
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungAU55
Preis
******
123...10
