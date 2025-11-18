5 Franken 1878 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1878 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32035, welches bei Heritage Auctions für 1.680 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung UNC (8) AU (10) XF (11) VF (14) F (2) Keine Note (8) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (1) MS62 (2) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) Service NGC (9) PCGS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Auction World (1)

Aureo & Calicó (1)

cgb.fr (5)

Coinhouse (4)

Coins NB (3)

GMA Numismatica Napoli srl (1)

Heritage (6)

Hess Divo (1)

ibercoin (1)

Inasta (2)

iNumis (4)

Jean ELSEN (3)

Katz (1)

La Galerie Numismatique (4)

MDC Monaco (2)

Münzenonline (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

Numisbalt (1)

NumisCorner (4)

Pesek Auctions (1)

Russiancoin (2)

Stack's (1)

Teutoburger (2)