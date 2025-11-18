flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1878 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1878 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1878 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC363,130

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1878
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:390 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1878 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (53)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1878 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32035, welches bei Heritage Auctions für 1.680 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungXF
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 52 EUR
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
64 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Russiancoin - 15. Mai 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Oktober 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Inasta - 9. Oktober 2024
VerkäuferInasta
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion ibercoin - 10. Juli 2024
Verkäuferibercoin
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungAU55
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1878 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 25. April 2023
Verkäufercgb.fr
Datum25. April 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
