5 Franken 1877 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Tauler&Fau Subastas
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC660,863
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1877
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (30)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1877 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 934, welches bei Editions V. GADOURY für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
12
