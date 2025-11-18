flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1877 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1877 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1877 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Tauler&Fau Subastas

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC660,863

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1877
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1877 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (30)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1877 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 934, welches bei Editions V. GADOURY für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungAU
Preis
255 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
24 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 13. Juni 2025
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 13. Juni 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum13. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
VerkäuferNumismatica Raponi
Datum26. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Rio de la Plata - 14. März 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Inasta - 9. Oktober 2024
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Inasta - 9. Oktober 2024
VerkäuferInasta
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion ibercoin - 10. Juli 2024
Verkäuferibercoin
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
VerkäuferInasta
Datum1. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Inasta - 15. November 2023
VerkäuferInasta
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 K "Herkules" auf der Auktion Russiancoin - 26. Januar 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Januar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Beliebte Abschnitte
