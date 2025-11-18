5 Franken 1877 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1877 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 934, welches bei Editions V. GADOURY für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2021.

Erhaltung UNC (5) AU (2) XF (6) VF (13) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (2) Service PCGS (5) NGC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aureo & Calicó (1)

Cayón (1)

cgb.fr (3)

Coinhouse (1)

ibercoin (1)

Ibrahim's Collectibles (1)

Inasta (3)

iNumis (1)

Katz (2)

MDC Monaco (4)

Numisbalt (1)

Numismatica Raponi (1)

Pesek Auctions (1)

Rauch (1)

Rio de la Plata (1)

Russiancoin (2)

Srebrna Uncja (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Tauler & Fau (2)

V. GADOURY (1)